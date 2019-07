Queda de avião mata duas pessoas em Campo Limpo Paulista

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu no quintal de uma casa matando o piloto e um passageiro.

Segundo a Polícia Civil, o monomotor caiu por volta das 14 horas na estrada Velha do Pau Arcado, no bairro Iara, na zona rural da cidade.

No imóvel moram três pessoas, entre elas uma idosa de 94 anos. Ninguém ficou ferido.

Matéria atualizada às 18h50