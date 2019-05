Queda de árvore complicou trânsito entre Laranjeiras e Perus

A chuva acompanhada de vento forte que atingiu a região derrubou uma árvore nesse trecho e interditou a via por algumas horas.

A situação promoveu problemas no trânsito e uma enorme fila de veículos se formou em ambos os lados da via que foi liberada por volta das 6 horas em trabalho conjunto entre a Defesa Civil de Caieiras e o Demutran que efetuaram a supressão e a liberação da via com o apoio da CET.