Que venha 2020

Como não dá para fugir dessas cobranças que tem como principais vilões o IPVA e o IPTU, sem dizer a matrícula escolar dos filhos, resta ao contribuinte economizar e ver o que sobrou do abono de fim de ano para encarar esses custos que contam ainda com outros gastos, como material escolar, seguros, parcelas assumidas no cartão crédito, etc.

Assim começa 2020, cheio de feriados pela frente, e com a maioria encarando dificuldades financeiras, os números estão aí para confirmar, apesar de que ninguém parece ter muito o que reclamar, haja vista os shoppings cheios, praias lotadas e turismo abarrotado.

O jeito é encarar já que não dá para deixar de honrar essas taxas. Afinal, se não pagar o IPVA, pasmem, não podemos utilizar nosso veículo. Se não quitar o IPTU, temos a casa que tanto sofremos para construir ou comprar à vista ou financiada em parcelas a perder de vista, levada a leilão.

Deixando as contrariedades de lado, esse é o País que escolhemos para viver e o novo ano chega cheio de feriados e muitas folgas, mas que demanda cuidado quando o assunto é despesa. Tudo tem dois lados. O lazer traz felicidade, mas tem seu preço.

Não custa lembrar que nessa história quem sempre sai perdendo é a população que tanto luta e merecia um pouco mais de respeito e uma contrapartida satisfatória. Será que é pedir demais? Não seria, se não houvesse tanta roubalheira como nunca se viu na história desse País. A esperança fica na nova política que parece, mesmo com tantos ainda torcendo contra, estar buscando fazer o certo, como erros que são inevitáveis, mas demonstra mais interesse em querer resolver os erros de um passado não tão distante.