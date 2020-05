Que seja diferente, mas não esquecido

Fato que será um pouco diferente em razão da pandemia do Covid-19, mas nem por isso deixará de ser carinhoso desejar feliz Dia das Mães no domingo, 10. De perto ou de longe é uma justa homenagem e deve ser mantida.

Que seja diferente, mas não esquecida. Dessa forma, respeitando o isolamento social, é possível demonstrar a importância que ela tem em nossa vida.

Ela, que nem sempre faz questão de um presente, ficará contente com uma ligação, uma chamada em vídeo, um telefonema. Enfim, maneiras de comunicação não faltam e mais do que nunca podem ser utilizadas nesse momento para demonstrar carinho por quem te deu a vida.

Guerreira e dona de um sexto sentido que nunca falha, está sempre à frente de qualquer situação que ofereça risco a seus filhos. Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio. Adivinhar sentimentos. Encontrar a palavra certa nos momentos. Ser mãe é chamar para si a maior e mais divina das responsabilidades. É ter no colo o poder de acalmar, no sorriso o poder de confortar. É ser estabilidade e fortaleza, mesmo na incerteza, mesmo no sofrimento. Ser mãe é tudo isso e muito mais. Acima de tudo, ser mãe é ter a capacidade de amar incondicionalmente os filhos seus e por vezes quantos outros que nem seu são.

Bem por isso, se você ainda tem mãe viva, mesmo em meio a essa quarentena, mas com alguns cuidados, toque sua pele e beije seu rosto, sem deixar para depois. Não apenas no dia reservado a elas, mas sempre que puder, demonstre seu carinho e respeito por aquela pessoa que te ama infinitamente.

Reserve o dia e aproveite o momento para dizer tudo aquilo que você não diz faz tempo e demonstrar amor e carinho às mulheres que se tornaram mães, muitas vezes abrindo mão de sua vida própria para dar aos filhos a melhor criação possível.