Brasil, ACORDA, o mundo do século 21 não tem mais espaço para juvenis amadores. As grandes potências se digladiando para sustentar seus padrões de vida. Guerras são criadas, histórias inventadas, heróis encerrados e vilões idolatrados. ACORDA povo. Esse mundo de informação instantânea e verdades fluidas demanda alguma personalidade e consciência. Vivem-se crises virtuais e vitórias inexistentes. Por outro lado, desclassificam-se verdadeiras conquistas e ocultam-se tragédias. O melhor ilusionista leva. Falastrões de botequim se tornam filósofos orientadores de opinião. Os gregos clássicos já consideravam a questão. A expressão era “doxa” – opinião, quase um palpite. Aos profissionais da comunicação grita o dever e o compromisso com a realidade e com a sanidade, nem tão privilegiadas nos últimos tempos. Valores são subvertidos.

O progresso, queridos, só possui um caminho: esforço, trabalho e dedicação. A sociedade, uma única esperança: a família. O resto, é falácia. O resto, lembrando da “boneca de pano”, “é hipótese”. O manual do bem viver já conta com quase dois mil e poucos anos de existência. Quem tiver olhos de ver, que veja. Só esperamos que não seja tarde. Que nunca seja tarde demais…