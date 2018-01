Que a justiça seja feita

O ano de eleição começa com o cenário político brasileiro fervendo em razão do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª região, marcado para 24 de janeiro, em Porto Alegre, justamente em razão do ex presidente ser um possível candidato. Embora tenha ganhado ares de “dia D”, afinal tudo pode acontecer, o julgamento não representa, necessariamente, o fim da linha para o presidenciável.