Quatro bairros lideram casos de Covid-19 em Caieiras

De acordo com boletim da prefeitura, desde começaram a computar esses dados, ocorreram 624 notificações, tendo 338 descartados a ainda outras pessoas aguardam resultados de teste para saberem se estão ou não infectados.

Quatro bairros lideram números de pessoas com coronavírus tendo Laranjeiras como o mais problemático com 48 pessoas diagnosticadas com o Covid-19, seguido por Serpa (23), Centro (22) e Jardim Nova Era (22).

Dentre as pessoas que morreram, Laranjeiras aparece novamente na frente com 8 óbitos. Na sequência aparecem o Centro e Serpa (5) e Vila Rosina (4).

Quanto ao número de curados, Laranjeiras também lidera esse ranking com 26 pessoas que se recuperaram da doença. Em seguida aparecem Jardim Nova Era (18), Serpa (14) e Nova Caieiras e Centro com 12 pessoas cada, curadas do Covid-19.

Calcárea, Jardim San Diego e Santa Inês aparecem na lista com um caso cada, sendo os bairros com menos casos.

Muito se fala em pico de contaminação, mas sem data exata para ocorrer. Portanto, a melhor maneira de se proteger é ficar em casa e quem necessitar sair, utilizar máscara, além é claro dos cuidados básico de higiene.

A lista completa pode ser vista no quadro abaixo.