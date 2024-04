Quarteto Topre no J. Safra

Foto: Divulgação

Formado por jovens instrumentistas o grupo se apresenta no domingo

Quem gosta de música de câmara, compositores eruditos e dos populares tem uma ótima dica para este domingo, 28 de abril.

O Teatro J. Safra recebe em recital único o Quarteto Topre, formado pelos jovens instrumentistas Thiago Silva, Samuel Cavalcanti, João Pedro e Mateus Aziel. Os rapazes se conheceram na EMESP Tom Jobim (Escola de Música do Estado de São Paulo) e também integram a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo.

Se apresentando dentro da “Série Domingo no Teatro” os rapazes levam para o palco da zona oeste paulistana um repertório refinado para ouvidos que apreciam quartetos de cordas com dois violinos, violoncelo e viola.

Premiados pela EMESP com o NDC – Núcleo de Desenvolvimento de Carreira executarão várias peças, entre elas, “Quarteto de Cordas em C Menor, Op 18 Nº 4 – 1º Movimento” de Ludwig van Beethoven (1770-1827).

SERVIÇO

Domingo no Teatro apresenta Quarteto Topre

Dia 28 de abril – 11 horas

Livre

Duração: 50 minutos

Ingressos: R$ 10,00

Compras online: https://www.eventim.com.br/event/domingo-no-teatro-apresenta-quarteto-topre-teatro-j-safra-18594374/

Bilheteria

Quartas e quintas – 14h às 21h

Sextas, Sábados e Domingos – 14h até o horário dos espetáculos

Aceita os cartões de débito e crédito: Amex, Dinners, Elo, Mastercard, Visa e Hipercard. Não aceita cheques.

Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042

Teatro J. Safra | 627 lugares

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo

Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Acessibilidade para deficiente físico

Estacionamento: Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) – R$ 30,00