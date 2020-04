Quarentena não é férias

A melhor maneira de brecar a contaminação, mesmo dolorosa para alguns por várias razões, ainda é o isolamento social que vem sendo recomendado junto à quarentena determinada por governos.

É exatamente o descumprimento dessa recomendação que preocupa as autoridades, cá para nós, que também está perdida em algumas ações, mas tentando o que podem para combater a Covid-19.

Senão houver uma ajuda mútua, vai ser difícil reduzir esses números para que tudo volte ao normal mais rapidamente. O Coronavírus mostra que é sim uma doença que já matou milhões de pessoas mundo afora.

Não adianta apenas um fazer sua parte. Dois, três, dezenas e milhares precisam compactuar mutuamente dessa necessidade. Até mesmo os idosos não estão levando a sério essa pandemia.

O momento é de deixar de lado as informações que não prestam e tentar preservar ao máximo o bem mais valioso, a vida.

Essa cultura do brasileiro de deixar tudo para última hora, não vale para uma situação como essa. Depois de contaminado e sobre uma maca de hospital, pode não ter volta.

Por falar em hospital, embora exista o esforço dos governantes para montar unidades de campanha e dedicação para equipar os hospitais capazes de atender os casos de coronavírus, uma conta simples basta para saber que não terá leitos suficiente, em nenhum dos estados, se a propagação do vírus não for controlada.

Todos estão preocupados, seja com a saúde, que é prioridade, seja com o lado econômico que também afeta diretamente milhões de brasileiros. A hora é de usar de sabedoria e união para que as coisas se encaixem. E nesse quebra cabeça está a população que deve fazer sua parte.

Se você é idoso, evite sair de casa. Peça ao filho ou neto que resolva uma pendencia para você. Aos mais jovens que correm menos riscos com a doença, o pedido para que contribuam nesse sentido.

Precisamos ser pacientes, para ficarmos doentes. Mão na consciência nesse é fundamental, bem como a solidariedade que está sendo vista e precisa ser mantida até que tudo se acalme.