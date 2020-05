Quarentena exige cuidados para evitar doenças oportunistas e crônicas

O ideal é adequar o estilo de vida focando no equilíbrio de cinco pilares essenciais ao ser humano: alimentação, controle emocional, atividades físicas e espiritualidade. O Dr. Filippo Pedrinola, médico e criador do protocolo Medicina Estilo de Vida, explica por que é importante cuidar desse conjunto. “O conceito do que seria ter uma vida saudável não se resume apenas à ausência de doenças, mas um sentido mais global que envolve o bem-estar do ser humano. Neste momento crítico, a sobrecarga de informações, juntas ao medo e à sensação de impotência, impossibilitam que a gente consiga tomar o devido cuidado com a mente, afetando todo o resto”, declara o profissional.

Alimentação

Fortalecer o sistema imunológico em um período como este é mais do que necessário, e uma alimentação saudável é capaz de prevenir e até mesmo reverter doenças. Tenha uma dieta variada e rica em alimentos como frutas, legumes, verduras e grãos, evitando alimentos processados, com muita gordura e açúcar. Além de reforçar o sistema imunológico, impede a ingestão de calorias em excesso enquanto a pessoa está impossibilitada de voltar a sua rotina normal.

Exercícios físicos

É possível manter o corpo ativo durante um período de quarentena. Embora a carga e intensidade sejam amplamente reduzidas, isso não é prejudicial e nem fará o seu corpo se desacostumar com o que vem executando até agora nas academias. Faça flexões, agachamentos, abdominais e improvise alteres com objetos em casa. A internet possui diversos tutoriais sobre como se exercitar sem ir a uma academia. Isso ajuda a manter o peso ideal e os exercícios liberam substâncias benéficas ao cérebro que comprovadamente diminuem os efeitos da ansiedade.

Espiritualidade

A espiritualidade também deve ser priorizada, e isso nada tem a ver com crenças pessoais ou religião, mas com uma ligação do indivíduo para consigo mesmo, com seus familiares, amigos e com o universo. Meditação e ioga são algumas das práticas que oferecem essa ligação íntima ao indivíduo

Estresse

Hoje em dia há quem diga que é impossível viver uma vida sem se estressar. Em partes, é verdade, mas isso não deve predominar na vida de ninguém. Focar nos problemas do agora, por meio do mindfulness, ajuda no controle do estresse e permite levar o dia a dia com mais leveza.

Sono

A privação do sono também é um dos fatores responsáveis pela mudança brusca de estilo de vida, acarretando em problemas que afetam os hormônios responsáveis por regular a fome, fazendo com que ela surja de forma mais exagerada do que o comum. É durante o sono que refazemos toda a bioquímica celular do nosso corpo, por isso é importante priorizar a hora de dormir, buscando alcançar um tempo de aproximadamente 7h30 de sono para o corpo conseguir completar todos os processos durante as 6 fases do sono.