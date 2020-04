Quarentena está longe de ser a ideal

Seguindo o que foi estabelecido pelo Estado, a cidade de Caieiras estendeu o período, mas por meio do decreto municipal n.º 8246 excluiu da quarentena alguns estabelecimentos. A lista pode ser consultada no site www.rnews.com.br.

Embora a decisão de ampliar esse período tenha o objetivo de evitar aglomerações, nessa semana o aumento de pessoas na rua foi notável e preocupa as autoridades.

Filas enormes puderam ser vistas em bancos, supermercados, padarias e outros comércios em municípios da região. Essa realidade vai ao encontro do que divulgou Instituto Datafolha na terça-feira, 7, apontando que que quase um terço dos brasileiros não cumprem o isolamento social como medida de prevenção à pandemia de covid-19. A pesquisa foi feita com 1.511 brasileiros, por telefone, entre os dias 1º e 3 de abril.

O governador de São Paulo deixou claro que nenhuma aglomeração de nenhuma espécie será admitida e determinou as Guardas Municipais ou Metropolitanas e Polícia Militar para que imediatamente entre em ação na dissipação de qualquer movimento ou aglomeração de pessoas.

Na cidade de Caieiras, o Secretário Municipal da Saúde, José Eduardo de Oliveira Souza, lembrou que o ápice da propagação da doença era esperado para o começo de abril, mas agora está previsto de 10 a 20 de abril e pediu para que as pessoas fiquem em casa e só saia em real necessidade. “É muito importante que as pessoas nessa semana, considerada o período de incubação quando as pessoas estão se contaminado, fiquem em casa. Infelizmente estamos vendo muita gente e muitos idosos na rua e isso sugere mais a conscientização das pessoas do que ações dos governos. Minha orientação aos que realmente precisem sair de casa, que utilizem máscara”, pontuou.

Dr Eduardo também falou sobre a quantidade de casos que Caieiras pode ter. “O estado de São Paulo trabalha com a expectativa de 0,5% da população contrair a doença. Em Caieiras, temos 100 mil habitantes e a projeção é de que 500 pessoas possam se contaminar”, disse o secretário reforçando para as pessoas ficarem em casa.

A reportagem do Regional News percorreu pelas ruas de Caieiras e Franco da Rocha e registrou vários locais com aglomeração de pessoas. Pelas redes sociais, pessoas preocupadas com a situação também postam fotos a todo momento com esse problema.

Quem está em casa, pede a conscientização das pessoas. “As autoridades estão fazendo a parte delas. Quem tem que controlar são os próprios munícipes ficando em suas casas e respeitando as medidas recomendadas”, disse Cristiane Almeida.

Rosenaldo Pinheiro também chamou atenção para o problema. “As pessoas precisam entender que não estão de férias. Estão fazendo festinha, andando pelo centro da cidade, mercados cheios, bancos e lotéricas lotados. Depois é fácil culpar o prefeito”, declarou.

A possibilidade de colocar agentes de segurança para atuar nesse sentido foi questionada ao prefeito Gersinho Romero. Ele disse que toma medidas, mas precisa respeitar o direito de ir e vir. “As orientações são passadas a todo momento a população e comerciantes. Imaginamos que vão respeitar, mas existem até aqueles que se julgam imunes pela fé. Cidades que fizeram lei proibindo a circulação foram contestadas. Estamos fazendo de tudo para que as pessoas se convençam que o perigo é iminente e cabe a cada uma delas a responsabilidade”, falou Gersinho.