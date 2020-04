Quarentena: Ciee oferece 21 cursos gratuitos online

A expectativa é que mais de 3 milhões de alunos tenham gratuitamente à sua disposição trilhas de conhecimento, como Lidando com a Informática, Orientação e Informação Profissional, Preparação para o Mundo do Trabalho e A Comunicação e a Matemática. Além disso, são disponibilizados cursos de parceiros, entre eles, Libras, Gestão de Finança Pessoal e Mercado Financeiro.

As 375 horas de conteúdo são uma oportunidade para aqueles que estão de olho nos desafios pós-quarentena, diante da alta competitividade no mundo do trabalho. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil continuará a ter aproximadamente o dobro da taxa de desemprego entre os jovens (15 a 24 anos) em relação à média global 2020 e 2021. Dados do IBGE apontam que a taxa de desemprego no Brasil subiu para 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro, atingindo 12,3 milhões de pessoas.