Quarenta no estado de São Paulo começa dia 24

Vale ressaltar que esse decreto atinge todas as lojas com atendimento presencial, inclusive bares, restaurantes, cafés e lanchonetes. Os estabelecimentos que servem alimentos e bebidas em mesas e balcões poderão atender pedidos somente por telefone ou serviços de entrega.

A medida atinge os 645 municípios do Estado de São Paulo e será válida por 15 dias com o objetivo de evitar o avanço do coronavírus. Essa ação poderá ser renovada, estendida ou suprimida, caso haja necessidade.

Em Caieiras, o prefeito Gersinho Romero já havia tomado uma iniciativa semelhante desde o dia 20 de março, por meio do decreto n.º 8237/2020, que determinava que todos os comércios do município com atendimento presencial interrompessem as suas atividades até 5 de abril.

Essa providência também incluiu locais onde acontecem cultos religiosos (igrejas e centros espíritas) e quaisquer outros locais com grande concentração de pessoas, com exceções de serviços essenciais. Ficou proibido também o consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais.