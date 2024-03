Quando fecham as cortinas

Foto: Tainan Porcell

Montagem teatral faz crítica a atores que não sabem lidar com a perda da fama

O pós Segunda Guerra Mundial foi um período de efervescência global, sobretudo para os Estados Unidos. Um momento histórico no qual os norte-americanos vivenciaram forte crescimento econômico se tornando a nação mais rica do planeta. O cenário geopolítico polarizado com a ex-União Soviética levou radicais do governo americano a perseguir quem tivesse relação com o Partido Comunista.

Tanto que o irascível Senador Joseph Raymond McCarthy liderou uma implacável “caçada anticomunista” no movimento conhecido como “macartismo”.

Mas os Estados Unidos também vivenciaram uma época dourada na qual surgiram autores que revolucionaram a dramaturgia americana, “povoando o subconsciente do público que frequentava teatro em qualquer parte do mundo”.

É neste cenário do final dos anos 50 que se desenrola a trama de “Broadway Station – O espetáculo” com estreia para 5 de abril no Teatro J. Safra. O texto original do premiado Roberto Cordovani e colaboração de Vanessa Gerbelli “transita pela sombria época de repressão, das perseguições aos simpatizantes do Partido Comunista na América do Norte. O sistema na ditadura boicota a criação e a propagação de ideias mais libertadoras”.

“Broadway Station” rodou a Europa e Cordovani, que também dirigi a montagem já recebeu prêmios como melhor ator em Londres, Madri e Compostela. O elenco, além de Cordovani, traz Victor Rodrigues, Marcelo Gomes e Nill de Pádua e durante 80 minutos presenciamos uma “reflexão sobre o processo de envelhecimento do ator e da necessidade de se permanecer na mídia, pagando qualquer preço. A Broadway em Broadway Station é uma crítica ácida às “estrelas de teatro” que não sabem a hora de saírem de cena”.

“Broadway Station – O espetáculo” fica no J. Safra, zona oeste de São Paulo até 5 de maio com ingressos a partir de R$ 50,00

SERVIÇO

Broadway Station – O espetáculo

Estreia: 5 de abril – Temporada até 5 de maio

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Classificação: 14 minutos

Duração: 80 minutos

Sextas: 21 horas

Sábados e domingos: 18 horas

Ingressos a partir de R$ 50,00

Telefone: (11) 3611-3042