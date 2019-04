Quando a razão alcança seu limite

Quando a dor mostra que iguala a todos, seja no bolso, na pele, no sexo ou no coração. Quando ela grita nos olhos de quem vê e muitas se cala na boca de quem a sente. Quando a fragilidade humana marca presença com a sutilidade de séculos de lágrimas, ainda não vencida e superada pela esperança. Por esse fenômeno estrondoso sentido por alguns de nós, chamado fé.

Quando o amor é a energia que revolve as montanhas dos céus e os precipícios abissais do fundo dos mares. É a energia da via. Acredite. O hálito do Pai, dentro e cada um de nós. Obstáculos são para serem superados. Quanto maiores, talvez mais doloridos, é bem verdade. Mas não há satisfação maior do que superar a si próprio. É possível. Acontece. Confie.