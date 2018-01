Qual é a música?

O funcionamento é muito simples, basta aproximar o celular com o aplicativo aberto do local onde a música está sendo tocada (rádio do carro, auto-falantes da tv, etc…) ele grava alguns segundos da música reproduzida e compara com uma base de dados para identificar. Assim que a música é encontrada o aplicativo informa na tela do celular o nome da música, artista, álbum e sugestões de canções semelhantes entre outras informações.

O único requisito necessário para usar o aplicativo é ter uma conexão de internet ativa no momento da busca.

Para ter acesso a todas as ferramentas é preciso comprá-lo na loja de aplicativos do seu smartphone, mas existe também uma versão gratuita que já oferece algumas funcionalidades bem interessantes.