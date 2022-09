Quadros alérgicos e virais na primavera. Saiba como evitar

As doenças respiratórias são as que surgem e atingem as crianças. As mais comuns nessa época do ano são a rinite alérgica, que apresenta sintomas como tosse, espirro, coceira e congestão nasal, e a asma, também chamada de bronquite, que faz com que os pacientes apresentem tosse persistente, falta de ar e chiado no peito. “Ao apresentar sintomas respiratórios, os pais devem procurar seu médico de confiança para que seja feita avaliação, diagnóstico correto e orientações. Muitas vezes acaba se pensando que é gripe ou algo mais leve, mas por trás desses sintomas pode ter um quadro de rinite alérgica ou de asma”, explica o pneumologista pediátrico Paulo Kussek.

As doenças dermatológicas também são comuns nesse período. Na pele, os quadros mais frequentes são os virais, como a doença mão-pé-boca, que tem como sintomas o surgimento de bolhas nesses locais, dor e febre; a varicela, também conhecida como catapora, que causa lesões com bolhas, prurido e febre alta; o sarampo, que provoca febre, alterações oculares e vermelhidão no corpo; e também a rubéola, que ocasiona febre e vermelhidão.

“É muito importante monitorar a febre, e o diagnóstico dessas patologias pode ser feito de forma clínica e laboratorial. Com exceção da mão-pé-boca, todas essas outras doenças podem ser prevenidas por meio da vacinação que está disponível gratuitamente em toda a rede do SUS”, enfatiza a dermatologista Nadia Almeida.

Cuidados

• Manter ambientes limpos e arejados.

• Usar máscara de proteção em ambientes externos.

• Fazer lavagem nasal com soro fisiológico.

• Ter o calendário vacinal em dia.

• Realizar o acompanhamento pediátrico periódico.

