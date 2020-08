Quadra no Morro Grande recebe reforma reivindicada há anos

Nessa semana, a prefeitura divulgou que o espaço recebe uma reforma completa. A notícia foi celebrada não apenas pelos cidadãos, mas também pelo jornal que, mais uma vez, fez questão de intervir a favor dos moradores e a cobrança resulta em ganho para eles.

De acordo com a municipalidade, os serviços que serão feitos vão desde pequenos reparos até grandes reformas, como: reparos na quadra, novas muretas, novo reboco, nova pintura em toda a área, troca do alambrado e pintura de telhado. O espaço terá ainda uma sala administrativa e equipamentos de ginástica com área de lazer.

Segundo a Secretaria de Obras, as principais mudanças na quadra concentram na reforma na escada, reforma completa nos vestiários, nova sala administrativa, equipamento de academia ao ar livre e área de lazer, proporcionando aos moradores do bairro o espaço que eles clamam há um bom tempo.

O vice-prefeito, Adriano Sopó, foi acompanhar as obras e comentou: “Esta quadra estava precisando da reforma para atender definitivamente a população. Nossa gestão sempre incentivou a prática de esportes, seja na criação das Escolinhas Pró-Futuro, ou na reforma e construção de áreas próprias para as práticas”, declarou.