Quadra continua sendo reivindicada no Jardim Vitória

Os moradores, principalmente jovens, do Jardim Vitória, em Caieiras, continuam reivindicando a reconstrução da quadra de esportes do bairro demolida em 2012 para a construção do NEC, Núcleo Educacional de Caieiras.

De acordo com Marcos Roberto, quando resolveram derrubar o ginásio, há seis anos, prometeram que um novo espaço seria construído, mas não foi o que ocorreu, deixando os moradores sem opção.