Quadra, campo e posto de saúde são criticados

Uma das situações atinge a quadra de esportes. Além da reforma, os moradores pedem a retirada dos pombos. “Virou morada dos pombos e nós fazemos atividades como capoeira e zumba. Além das aves, em dias de chuva, fica impossível utilizar a quadra, pois enche de água misturada as fezes”, disse Adelma Jofre Caggiano.

Outro problema envolve quem mora ao redor do campo de futebol. Os cidadãos reclamam das telhas quebradas após bolas caírem sobre as casas. “Já que estão reformando a parte do campo de futebol da Vila dos Pinheiros, gostaria de saber se existe algum projeto para impedir que os usuários do campo pulem nos telhados das casas para pegar as bolas que caem. Eles jogam pedras em direção a bola e a cada ação dessa, temos uma telha quebrada. Já é grande o prejuízo”, apontou outra cidadã.

Ainda no bairro, os pacientes do posto de saúde denunciam que não tem cartão para agendamento das consultas e estão fazendo as marcações em papel de rascunho.

Para esclarecer acerca das questões, o prefeito Gersinho Romero foi procurado. Sobre a quadra, informou que tão logo termine as obras do campo de futebol, vai dar início a reforma da quadra. “Com esse serviço, vamos resolver a questão dos pombos. Aproveito para pedir que as pessoas não alimentem essas aves”.

Sobre o campo, explicou que vai pedir para erguer mais o alambrado ao redor das casas para evitar esse problema com a queda das bolas nos imóveis. “Está na programação”, declarou.

Quanto a falta de cartão para agendamento no posto de saúde, esclareceu que o mais importante é o agendamento, que continua sendo feito sem problemas. “O cartão está em falta. Já compramos, mas a empresa não entregou ainda.

Mesmo assim determinei aos funcionários que tirassem cópia do cartão. Estamos contratando uma empresa para implantar um aplicativo para agendamento de consultas. Tudo via online”, pontuou.