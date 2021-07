Punk nosso de cada dia

Surgido há mais de quarenta anos o punk foi uma insurgência musical, sobretudo no Reino Unido, de camadas desfavorecidas da sociedade contra governos opressores. Nomes seminais do estilo como Sex Pistols e The Clash evidenciavam o descontentamento dos britânicos que viram no punk uma forma de protesto. Ao longo do tempo o gênero mudou, porém mantendo a força contestatória bradando contra as mazelas sociais.