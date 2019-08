PSL expulsa Alexandre Frota do partido

A decisão foi anunciada pelo presidente do partido, Luciano Bivar, após uma reunião com outros membros do partido. Entre os motivos do desligamento de Frota estão diversas críticas feitas ao presidente.

O parlamentar disse publicamente, por exemplo, que não concordava com a nomeação do filho de Bolsonaro, o também deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Em outra ocasião, ele se absteve da votação do segundo turno da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, mesmo tendo sido um dos principais articuladores da sigla durante a tramitação do projeto da casa.

Em entrevista recente a sites de notícias ele também disse que “Herói não é Ustra, é Ayrton Senna” se referindo a Bolsonaro que chama de herói o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra.

Frota foi eleito na última eleição com mais de 155 mil votos. Ele também liderou a busca por votos do PSL em São Paulo.