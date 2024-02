Provocações que levam à reflexão

Foto: Ronaldo Gutierrez

Montagem teatral discute crenças, valores, distâncias e proximidades

A partir de 9 de março o Teatro Opus Frei Caneca recebe em curta temporada o espetáculo “Palhaços”, significativo texto do dramaturgo e sociólogo Timochenko Wehbi.

Ao contrário do que parece, Timó, como era conhecido nos bastidores teatrais, não nasceu no leste europeu, mas sim em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Faleceu muito jovem, em 1986 aos 43 anos na capital paulista, deixando alguns dos mais emblemáticos textos do teatro brasileiro das décadas de 60 e 70.

Entre seus grandes trabalhos destacam-se , “A Vinda do Messias”, (1970), “A Dama de Copas e o Rei de Cuba” (1973) e “Bye Bye, Pororoca” (1975). Essa última teve montagem de Antônio Abujamra.

“Palhaços”, chega ao teatro da zona central de São Paulo com direção de Léo Stefanini, protagonizada por José Rubens Chachá e Caio Paduan.

No palco vemos o palhaço Careta (José Rubens Chachá) e o vendedor de sapatos Benvindo (Caio Paduan) num embate verbal em que “ambos questionam a vida e a própria existência de uma maneira espirituosa, opondo o palhaço profissional ao palhaço da vida”.

Ao longo dos 70 minutos de espetáculo os personagens se provocam, desestabilizando crenças e valores e vão se desnudando acerca de suas escolhas. As dominâncias de um sobre o outro se alternam fazendo com que as proximidades e distâncias entre eles seja uma metáfora àqueles que assistem da plateia.

SERVIÇO

Palhaços

Teatro Opus Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://teatroopusfreicaneca.com.br/

Duração: 70 minutos

Classificação: 12 anos

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

Temporada

De 9 de março a 27 de abril

Sextas – 20 horas

Sábados – 18 horas

Domingo – 17 horas

Ingressos

A partir de R$ 40,00

Canais de vendas

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/palhacos-12788