Claro que a responsabilidade pela saúde pública é de todos, nenhuma novidade, constitucional inclusive, nesse aspecto, e dever do Estado. Lamento o fato de perceber a questão, tão triste e tão séria, se converter em artifício de politicagem barata, e fonte de produção de notícias sensacionalistas, chegando a sentir um misto de vergonha e decepção quando vi na primeira página de um dos jornais mais lidos no mundo uma imagem de um cemitério paulista com um lote de covas abertas à espera de novos moradores, certamente vitimados pelo tal vírus.

Como em todas as crises vividas pela humanidade, a palavra deve ser firme, séria, responsável, mas nem por isso menos tranquila, ponderada, equilibrada e, porque não, esperançosa?! Onde houver trevas que eu leve a luz!, certo Francisco?

O Brasil é um país diferente, dimensões continentais, três ou quatro regiões climáticas diferentes, uma população miscigenada, com uma idade média não muito alta, com um perfil imunológico diferenciado, embora, lembro, nada conheça tecnicamente a respeito. O que me preocupa, e muito, e sempre ela, é a observação do general francês acerca de nosso país, lembram-se? Por favor, me provem que não tenho razão.