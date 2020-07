Provas práticas para CNH começam a ser agendadas dia 27

A retomada dos serviços foi autorizada no mês de junho, com previsão para até a segunda quinzena de julho, mas apenas agora a data foi divulgada. De acordo com o Detran, o prazo foi necessário para realizar ajustes e garantir a segurança de alunos e instrutores.

Os Centros de Formação de Condutores podem retirar as CNHs retidas nos postos via do Drive Thru, com agendamento pelo portal do Detran.SP.

O atendimento presencial, no entanto, não tem previsão de ser retomado.

*Com informações do Metro Jornal