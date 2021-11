Provas do Enem ocorrem dias 21 e 28 de novembro

De acordo com o Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ao contrário da edição anterior, as versões impressa e digital serão realizadas nas mesmas datas com as mesmas perguntas.

Os candidatos devem usar máscara para reduzir o risco de contaminação por Covid-19 e utilizar álcool em gel para higienizar as mãos durante a aplicação do Exame.

A versão impressa ainda concentra a maior parte dos candidatos. Segundo o Inep, 3.109.762 estão inscritos no Enem 2021. Destes, 3.040.871 farão a prova impressa e 68.891, a digital.

No primeiro dia de exame, os estudantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza. Os locais de prova estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição na Página do Participante.

O Enem classifica estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada, para bolsas em instituições privadas, pelo Prouni, Programa Universidade para Todos, e serve de parâmetro para o Fies, Fundo de Financiamento Estudantil. Os resultados também podem ser usados para entrada em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep.