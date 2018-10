Provas do Enem mudam início do horário de verão

O MEC pediu a alteração no mês passado ao presidente Michel Temer em razão da realização do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. O primeiro domingo de provas coincidiria com a data em que os relógios deveriam ser adiantados em uma hora, em parte do País. A pasta temia que os candidatos perdessem o exame, caso as provas fossem aplicadas no mesmo dia da mudança dos relógios.

Um decreto em 15 de dezembro do ano passado definiu o início do horário de verão para o primeiro domingo de novembro. Antes do decreto, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, havia solicitado que a mudança não coincidisse com o segundo turno das eleições deste ano, marcado para 28 de outubro.

As datas das provas do Enem só foram divulgadas pelo MEC em 18 de janeiro deste ano – considerando 4 e 11 de novembro. A coincidência das datas só foi percebida recentemente e então o Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, responsável pela prova, ao se dar conta da coincidência das datas, solicitou ao MEC que pedisse a alteração do início do horário de verão.