Provas do concurso para o Iprem serão aplicadas dia 24

Confira abaixo os locais e horários:

MOTORISTA CAT. “D” e RECEPCIONISTA

Horário de abertura dos portões: 9 horas

Horário de fechamento dos portões: 9h15

LOCAL: EMEF. LUIZ ZOVARO

ENDEREÇO: AVENIDA CECÍLIA, 160 – VERA TEREZA – CAIEIRAS/SP

PROCURADOR e TÉCNICO CONTÁBIL

Horário de abertura dos portões: 14 horas

Horário de fechamento dos portões: 14h15

LOCAL: EMEF. LUIZ ZOVARO

ENDEREÇO: AVENIDA CECÍLIA, 160 – VERA TEREZA – CAIEIRAS/SP

Os candidatos deverão comparecer no local de prova pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário de abertura dos portões, munidos do comprovante de inscrição, documento oficial de identidade com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.