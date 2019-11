Prova do Enem é neste domingo. Veja o que deve ser evitado

Não custa lembrar que o ENEM será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro.

A caneta azul que está na cabeça dos brasileiros em razão da música “chiclete”, não pode ser utilizada.

Para ficar atento aqueles detalhes que só prestamos atenção quando precisamos deles, a pedagoga Marizane Piergentile traz dicas do que não levar ou fazer no dia da temida prova.

Se liga no que deve ser evitado

O primeiro e mais importante tópico remete ao documento. Só está autorizado a fazer a prova o aluno que levar o documento oficial com foto. Portanto, nada de cópias simples, cópias autenticadas ou documentos sem foto. Eles não valem;

Voltando ao tema caneta, para fazer a prova ela tem de ser Preta. O modelo deve ser esferográfica fabricada em material transparente;

É vedado o acesso de qualquer outro tipo de caneta, lápis, lapiseira, borracha e régua. Os alunos também não podem entrar com óculos escuros, bonés, dispositivos eletrônicos e fones de ouvido, acessórios que estão sempre junto aos jovens;

É muito importante procurar com antecedência o endereço em que realizará a prova. Isso ajuda conhecer o caminho e o tempo que levará até ao local destinado. Dessa forma, você evita perder a prova por chegar atrasado;

Um detalhe importante é que neste ano a folha de rascunho para os cálculos e redação deixa de ser avulsa e passa a compor a prova, anexada na última página do caderno de questões. Ao final da prova, ela pode ser destacada e levada para casa;

Para não passar fome, vale lembrar que no dia da prova é permitido levar alimentos e comer durante o teste. No entanto, só entram produtos com embalagens lacradas. Chocolates, barrinhas de cereais e lanches naturais são ótimas opções;

Por fim, é muito importante estar hidratado, afinal vai encarar cinco horas de prova. É muito tempo. Portanto, não esqueça de levar uma garrafa com água. Na porta dos locais de prova, sempre aparecem ambulantes que salvam nossa vida. Mas vale destacar que a garrafa deve ser completamente transparente e, de preferência, sem rótulo;

São vários os benefícios promovidos pelo Enem. Com os resultados do exame os alunos poderão se inscrever em vagas de universidades públicas e privadas utilizando os programas educacionais com Governo Federal.