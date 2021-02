Prova de vida do INSS tem novidades

O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, deu início a uma nova etapa de ampliação da prova de vida por biometria facial. Agora, os beneficiários de todo o Brasil vão poder realizar o procedimento sem sair de casa.

O procedimento foi suspenso nos bancos no início da pandemia e seria retomado em março, mas a suspensão foi prorrogada por mais 60 dias. Com isso a obrigatoriedade voltará em maio.