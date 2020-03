Prova de vida de aposentados e pensionistas está suspensa

A Instrução Normativa nº 22 publicada na edição do Diário Oficial da União, na quarta-feira, 18, regulamenta a suspensão, pelo período de 120 dias, da realização de prova de vida dos beneficiários do INSS. Essa foi uma das medidas anunciadas no último dia 12 para enfrentar os impactos da pandemia do novo coronavírus.