Prova de concurso público será aplicada no domingo, 27

De acordo com a administração pública, a prova foi dividida em locais e horários diferentes de acordo com o cargo pretendido, sendo que no período da manhã a abertura dos portões será às 9h e o fechamento às 9h15. Já no período da tarde, os portões serão abertos às 14h e fechados às 14h15.

Na página criada pela prefeitura também é possível ter acesso ao edital completo, o cronograma, convocações para a prova e inscrições homologadas. Também no site, o candidato pode consultar instruções de como encontrar seu local de prova, horário de abertura dos portões, documentos a serem levados no ato, entre outros.

O processo é voltado aos cargos de agente de organização escolar, assistente de educação especializada, inspetor escolar, professor de artes, professor de educação básica, professor especializado em educação especializada ou inclusiva, professor de educação física, professor de geografia, professor de história e professor de português.

No dia da prova, o candidato deve comparecer ao local designado com antecedência mínima de 30 minutos, munido de: comprovante de inscrição; documento original de identidade (RG e CPF) ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia); caneta esferográfica de tinta preta ou azul, também podendo entrar com lápis e borracha.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 2386-5387 ou através do e-mail candidato@rboconcursos.com.br.