Protestos contra reforma da Previdência interditam rodovias

A greve geral convocada para esta sexta-feira, 14, começou com protestos em rodovias de São Paulo. Uma delas é a Anhanguera no sentido capital ficou totalmente bloqueada por aproximadamente uma hora no início da manhã. Manifestantes atearam fogo em pneus, o trânsito ficou muito carregado e foi possível ver a fumaça preta de longe.