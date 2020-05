Prorrogação da quarentena em São Paulo desagrada

Na “Cidade dos Pinheirais”, todos os estabelecimentos comerciais com atendimento presencial sem plano sanitário devem interromper suas atividades, com exceção dos estabelecimentos constantes no Decreto n.º 8246/20.

A principal reclamação no município é quanto ao desrespeito por parte de alguns e também sobre a necessidade de fiscalização. “Não sei aonde tem quarentena em Caieiras,. Os comércios estão praticamente todos abertos. O fluxo de pessoas continua sendo o mesmo de sempre”, relata Fabiana Barbosa.

Deise Rocha pensa da mesma maneira. “Uma minoria respeita e outros não mantendo comércios que não poderiam abertos, principalmente nos bairros. Na feira, a maioria sem máscara. Que quarentena é essa?”

“Por mim, pode ir até agosto. O povo não colabora ficando em casa. Os bairros estão lotados de gente nas ruas sem máscaras, em aglomeração de pessoas, assim fica difícil”, falou Viviane Silva.

Na contramão desses apontamentos surgem os que precisam trabalhar. “Apelo aos que podem, que fiquem em casa. Eu não posso, preciso trabalhar e sustentar minha família. Acho que muitos estão na mesma situação. Essa quarentena só prejudica quem já está quase passando fome”, falou Raimundo dos Santos.

Para falar sobre as ações em Caieiras, o jornal Regional News entrevistou o prefeito Gersinho Romero. A ele foram feitos questionamentos sobre a fiscalização, tomadas de providências e iniciativas.

Segundo o gestor, a população precisa começar a dividir responsabilidade com o poder público. “Todos têm conhecimento da Covid-19. Não tem mais leigo no assunto. Até mesmo a população mais simples já sabe o que tem de fazer. O que precisa é que cada um ajude a não agravar mais. O vírus não está dentro de casa. Ele está na rua. Então, as pessoas se contaminam na rua e levam para dentro onde existem pessoas com a imunidade baixa, do grupo de risco, idosos e temos o agravamento da situação. O isolamento ainda é a melhor saída para minimizar esse problema”, falou.

Quanto à fiscalização, Gersinho informou que a Guarda Civil Municipal está na rua cumprindo seu papel. “Estamos fazendo a fiscalização. A ideia não é multar e punir. Estamos orientando. As ações estão sendo feitas gradativamente. Primeiro orienta, se persistir, notifica e por fim, multa, se for o caso. Infelizmente estamos tendo de aplicar multa. Tem comércio que pode abrir e outros não. Não está fácil, mas temos de enfrentar juntos e respeitas as regras”, explicou.

O prefeito também falou sobre a possibilidade de flexibilizar o isolamento. “Caieiras está entre as 20 cidades no Estado que respeita o isolamento acima de 50%. O decreto estadual diz que pode começar a flexibilizar o isolamento se ele for respeitado. No entanto, isso demanda a colaboração da população. Se o governo do estado não perceber melhora, existe a possibilidade do ‘lockdown’ e teremos de fechar tudo novamente. Precisamos da conscientização e ajuda das pessoas”, pediu Gersinho.

O administrador público também falou da questão econômica. “A situação persiste, as pessoas precisam trabalhar, a moeda precisa circular, mas ao mesmo tempo precisamos conter o vírus. Cada vez mais fica difícil administrar essa situação, entre a economia e a doença. Com as pessoas desrespeitando as regras, a situação pode se agravar. Mas a prefeitura está fazendo a parte dela, seguindo o que manda a cartilha do Ministério da Saúde”, disse.

Leitos, Zona Azul e atendimento

Gersinho Romero também alertou quanto as pessoas que podem ser infectadas e terão problemas para serem atendidas na rede pública de saúde. Por fim, falou da volta da Zona Azul e sobre a reclamação dos munícipes que não conseguem contato com os telefones disponibilizadas pela prefeitura.

“Estamos preparados para resolver pacientes baixa e média complexidade, cabendo ao Governo do Estado a responsabilidade pelos casos de alta complexidade. Digo isso para alertar a população que está cada vez mais complicado conseguir leitos de UTI. Por isso, a necessidade de colaborar”.

Sobre a volta da cobrança pelo estacionamento rotativo, ele foi direto em dizer que a decisão foi tomada para ampliar o isolamento. “Como estava liberado, notamos que as pessoas paravam o carro sem preocupação e ficavam horas circulando pelas ruas. Essa foi uma decisão tomada em conjunto com as prefeituras de Franco da Rocha e Mairiporã, além de atender o pedido de alguns comerciantes. Mas a ideia principal é melhorar a questão do isolamento”, falou.

Quanto ao atendimento na prefeitura, pediu paciência aos cidadãos. “Temos cinco telefones e pessoas atendendo o dia todo. A cada dia são atendidas, em média, 500 a 600 ligações. O fluxo está grande, porque tudo está concentrado nesses telefones. Peço que insistam. Para se ter ideia, foram entregues mais de 3 mil cestas básicas na cidade e todas cadastradas por esses telefones. Então, funciona”, finalizou.