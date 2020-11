Prolongue o efeito do desodorante

Para prolongar o feito do seu produto favorito por mais tempo, primeiro lave a região com sabonete antibacteriano para eliminar os micro-organismos causadores do mau cheiro. Depois seque bem, porque a pele úmida dificulta a penetração do produto.

Também é importante prestar atenção no tipo de tecido que constitui suas roupas. Os sintéticos abafam demais e dificultam a transpiração, favorecendo o odor desagradável. Quem sua demais, deve evitar esse tipo de material em qualquer época do ano. Já quem não sofre com o problema deve privilegiar as roupas de algodão nos dias quentes, pelo menos.

Se você costuma tomar banho e seguir direto para a cama, pode dispensar o uso noturno dos desodorantes.