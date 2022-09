Projeto transforma madeira de descarte em ‘casinhas’ de aves

O casal mora no Alpes de Caieiras e, em material divulgado sobre o trabalho, explica que tudo começou quando eles viram passarinhos em seu jardim em busca de alimentos. “Todas as manhãs, ao tomar café, observávamos pela janela da cozinha as aves procurando frutas nas árvores. Foi aí que resolvemos criar as casinhas-comedouros”.

O projeto teve início com intuito de as casinhas serem feitas com material descartado na mata ou em obras, para diminuir os impactos ambientais. “Além disso, o objetivo era levar às pessoas um produto que, além de colaborar com o meio ambiente, traria o mesmo sorriso que havia no nosso rosto. Assim começou uma enorme missão”, disseram Fran e Ju.

Para confeccionar as casinhas de pássaros, o casal busca materiais descartados por madeireiras, obras e poda. Assim, preparam a matéria-prima e montam dois tamanhos de casinhas-comedouros. “As casinhas foram projetadas com ‘portas e janelas’ para que os pássaros possam ver possíveis predadores ou aves adversárias e, assim, se sentirem mais seguros, tendo árvores naturais como decoração para maior atratividade, porta-frutas, porta-bananas e ganchos para pendurar bebedouros para beija-flor ou vasos”.

Segundo Juliana Parra, não existe casinha pronta. “Cada projeto é personalizado para cada pessoa. Portanto, todas as casinhas são feitas a partir de uma conversa com o cliente, que escolhe tema, inclusão de itens pessoais, cores, desenhos, etc. Todos os pedidos são feitos pelo Instagram, via direct”, explicou.

Campanha

Com o sucesso do projeto, Fran e Ju criaram uma campanha na qual a cada duas casinhas adquiridas por uma única pessoa, a terceira é doada pelo “Ninho” para o condomínio ou residencial onde ela mora. “A ideia surgiu para incentivar as pessoas, incluindo crianças, a colocar frutas ou ração para os passarinhos, assim, além de revitalizar o local onde vivem, atrai mais pássaros e ensina a molecada sobre a importância de cuidar do ambiente e dos animais.

A campanha ganhou corpo, e atualmente condomínios na região de Caieiras, Cantareira e em Jundiaí já aderiram. Está sendo um grande sucesso! Moradores fazem questão de pedir a segunda casinha para realizar a doação da terceira e, dessa forma, ajudar o ambiente e criar uma aproximação entre os vizinhos”, declararam.

Conheça mais sobre o trabalho da dupla no Instagram: @ninhodepassarosoficial.

