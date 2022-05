Projeto social leva água potável à comunidade da Calcárea

O projeto é o grande marco de investimento social da Softys, com investimento de US$ 6 milhões, e tem como objetivo prover o acesso à água potável e saneamento a mais de 30 mil pessoas, direta e indiretamente, que vivem em comunidades e assentamos populares na América Latina. No cronograma, estão previstas a construção de mais 2 mil soluções de água e saneamento até 2026, para tornar o cuidado e a higiene uma realidade para milhares de famílias que hoje vivem em condições de vulnerabilidade social.

Em Calcárea, comunidade que se encontra em posição de muita vulnerabilidade, a falta de recursos básicos é regra. No acesso à água, as famílias têm pouquíssimas opções: são alguns pontos de água (caixas d’ água) que ficam em regiões distintas da comunidade, que são muito expostas e favorecem a contaminação. O problema se intensifica com as famílias tendo que caminhar por terrenos íngremes para realizar procedimentos de bombeamento, a fim de obter o recurso.

Por isso, a comunidade foi o ponto de início das ações da plataforma Softys Contigo. A partir de uma parceria com a startup mexicana Isla Urbana, o projeto instalou 15 sistemas que oferecem soluções sustentáveis através da coleta das águas pluviais, por meio de tecnologias de filtragem e purificação. O potencial de captação unitário de cada sistema é de 3 mil litros, com potencial de armazenagem de 45 mil litros de água. Ao longo do ano, esse potencial representará mais de 250 mil litros de água captados e próprios para o consumo, que vão beneficiar cerca de 200 moradores.

“É como uma renovação de esperança, principalmente para os moradores da parte de cima da comunidade, onde estão as famílias que mais sofrem com a falta de água. Como líder comunitário, me sinto honrado por acompanhar de perto tudo isso. Quase sempre as comunidades sofrem, não só com a falta de água, mas também com outros tipos de problemas e, através de instituições como as que estão envolvidas nesse projeto, conseguiremos reverter alguns desses quadros”, explica Maciel Barbosa dos Santos, Presidente Associação de Moradores da Calcárea.

O acordo firmado entre Softys e a Teto para realizar as ações da plataforma Softys Contigo prevê a rápida implantação no campo de unidades sanitárias, soluções de água potável, sistema de captação de água da chuva para consumo humano e pias comunitárias. Todas serão implementadas por meio do trabalho comunitário.

“Somente através do acesso seguro e oportuno à água e ao saneamento podemos contribuir para melhorar as condições de higiene em nossas comunidades, e somente através da higiene podemos cumprir nosso propósito de fornecer os melhores cuidados que as pessoas precisam em seu dia a dia e, ao mesmo tempo, cada etapa de suas vidas”, disse Gonzalo Darraidou, gerente geral corporativo da Softys.

Além do Brasil, as mais de 2 mil soluções propostas pelo Softys contigo serão construídas em comunidades do Chile, México, Peru, Colômbia, Argentina, Equador e Uruguai. O objetivo do programa de investimento social Softys Contigo é contribuir de forma concreta para o avanço do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 6 da Agenda 2030 das Nações Unidas, cujo desafio é resolver o acesso à água e ao saneamento.

“Milhões de latino-americanos vivem em uma situação de pobreza que limita o pleno desenvolvimento de suas vidas, isso exige que, como sociedade, construamos pontes entre diferentes instituições para enfrentar um dos problemas mais antigos da humanidade. Para a Teto, a aliança com a Softys marca um novo avanço no impacto e diversificação do nosso trabalho, um novo passo que nos dá esperança de que o ecossistema privado e da sociedade civil tenha potencial para continuar transformando nossa sociedade em uma sociedade mais justa e sem pobreza”, disse Juan José Ayerza, executivo diretor da Teto Internacional.