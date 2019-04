Projeto revitaliza ginásio em Caieiras

Essa concepção é fruto de uma parceria entre a pasta e a Ibratin, empresa local de tintas, que além de ceder o material, capacitou pessoal para realizar a pintura do ginásio.

De acordo com o Secretário de Esportes, Carlos Alberto Albino Jr., o projeto será levado a todas as unidades esportivas do município. No dia do evento, o ginásio João Odoni receberá uma extensa programação, com jogo de vôlei, tomada de tempo na piscina, jogo de biribol e apresentação de artes marciais. O artista visual Bonga e seus alunos farão grafites nos muros do local.