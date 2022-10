Projeto ‘Recicla, Repara e Repassa’ arrecada e doa eletrônicos

Em menos de um mês, as seis equipes do grêmio estudantil do colégio conseguiram arrecadar diversos notebooks, celulares e computadores, que serão avaliados, para melhor aproveitamento, e entregues a crianças e adolescentes de famílias da nossa cidade, cadastradas no CadÚnico.

Foi através do projeto Recicla, Repara e Repassa, que os alunos tiveram o apoio e orientação para realizar a arrecadação da forma correta, numa iniciativa desenvolvida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Todas as equipes ganharam um certificado de agradecimento por todo esforço e dedicação.

