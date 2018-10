Projeto polêmico foi retirado de pauta

A convite do vereador presidente da Câmara, Dr. Panelli, dezenas de pastores e dirigentes de diversas denominações foram recepcionados na sede do Poder Legislativo na noite de terça-feira, 16. Na pauta, discutiram pertinências ao Projeto de Lei nº 5553/2018, que mediante entendimento das partes e bom senso do presidente, autor da matéria, não apenas saiu de pauta como foi arquivado. O ganho principal do acalorado debate foi a promessa feita pelo presidente que “nenhum outro projeto com foco religioso adentrará à pauta de votações sem que anteriormente seja debatido com os representantes desse segmento”.