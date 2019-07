Projeto Mutirão nos Bairros chega em Perus

O bairro de Perus recebe no sábado, 27, das 9 h às 15 horas, o Programa Mutirão nos Bairros da Prefeitura de São Paulo. Lançado no início de abril, a iniciativa foi criada com o objetivo de levar à população de bairros mais distantes os serviços oferecidos por diversas secretarias municipais e as principais atividades de zeladoria.