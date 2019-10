Projeto “Mulheres e Saberes” estreia em Franco da Rocha

A mostra, contemplada pelo Edital de Fomento à Cultura, por meio do ProAC Municípios, da Prefeitura de Franco da Rocha, apresenta fotografias de retrato e do ofício das mulheres entrevistadas, entre benzedeiras e curandeiras, assinadas por Meire Ramos. Serão quatro dias de intervenções contando algumas das histórias colhidas.

Idealizadora do projeto, Meire que é fotografa, produtora cultural, atriz e moradora de Franco da Rocha, decidiu criar o projeto que tivesse como foco mulheres de ofícios tradicionais que atuaram ou atuam no município franco-rochense. Com a experiência em teatro e fotografia, idealizou uma forma de trazer para exposição e intervenção cênica, tudo que foi coletado no processo de pesquisa e mapeamento. O projeto mapeou 21 mulheres, e entrevistou 17, entre benzedeiras e curandeiras da cidade.

Programação:

Abertura: 18/10 às 19h

Período da Exposição: De 19/10 a 18/11 de 2019, com visitação gratuita.

Dias: Segunda à sexta das 09h às 20h/ Sábado das 09h às 17h

Local: Centro Cultural Newton Gomes de Sá – Av: Sete de Setembro, s/n, centro de Franco da Rocha.

Datas das intervenções cênicas na exposição:

Dias 25/10, 01/11, 08/11 e 15/11 (sempre às sextas-feiras), às 20h.

Para grupos, é necessário agendamento prévio através do e-mail: mulheresesaberes@gmail.com

ou pelo whats 9.4756-5886.

ENTRADA GRATUITA