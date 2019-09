Projeto incentiva reciclagem em Caieiras

Idealizado em 2018, a iniciativa consiste na instalação de PEVs, pontos de entrega voluntária, em lugares estratégicos, permitindo a qualquer cidadão fazer sua parte e contribuir de alguma forma com o meio ambiente, além de promover destino adequado para que esses materiais sejam reciclados. “Todos podem participar e evitar que esse material seja mandado para o aterro sanitário. Aliás, esse é nosso maior desejo. Que fosse destinado o mínimo possível de resíduo para ser aterrado. Então quando monto um PEV estou fazendo uma parceria com o proprietário do local onde está sendo instalado. Dessa maneira, a população ao entorno começa a levar o material para que os catadores retirem o material deixado para ser reciclado”, disse Denis.

De acordo com o idealizador do projeto, a atuação do movimento ocorre em duas frentes: redes sociais para sensibilizar mais pessoas para o assunto e a de instalação dos PEVs para coleta de recicláveis que são destinados para catadores. “Essas pessoas, ora tiram direto do PEV ou se ela não puder, nos voluntariamos a retirar dos PEVs e entregar para um catador que terá condições de vender esse material para compor a renda mensal”, declarou, destacando que a ideia nesse momento é multiplicar a ação.

Sobre parceiros, Denis explicou que qualquer pessoa pode montar um PEV na calçada ou comércio. “Quanto mais pessoas participarem, melhor. Qualquer cidadão pode ser um apoiador do movimento #ReciclaCaieiras. Quem já participa, sabe da importância de reciclar hoje e colher frutos no futuro”, destacou.

Por falar em participação, Denis convida os caieirenses a participarem do projeto. “Todas as pessoas são responsáveis por reduzir o consumo de embalagens que terão dificuldade de ser reciclada. As pessoas devem tentar reutilizar algumas embalagens e ou dar destinação correta para o resíduo (lixo) para que ele seja reciclado. A principal maneira é entregar para um catador para que ele possa vender e gerar renda. Dessa forma, então o resíduo que iria para o aterro sanitário é vendido e o dinheiro garante um ganho extra ao catador”, finalizou Denis Fumagalli.