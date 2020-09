Projeto Guri atende mais de 200 crianças em Caieiras

Pelo projeto, que é considerado um dos maiores programas socioculturais e de inclusão do país, esse público tem a oportunidade de participar de aulas de canto coral, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão.

Na cidade de Caieiras, que conta com um polo do projeto, cerca de 200 crianças são atendidas. No entanto, por conta da pandemia, foi necessária uma remodelação no formato das aulas com o “GuriEmCasa”, que oferece atividades inteiramente gratuitas que foram elaboradas para beneficiar as diferentes faixas etárias e incentivar o aprendizado, além de reforçar a importância da música para conectar e pessoas.

A programação está disponível nas redes sociais do projeto (Facebook, Instagram e Youtube) e reúne dicas culturais, jogos musicais, curiosidades sobre os instrumentos musicais, entre outras atividades, que foram elaboradas de modo a estimular a participação dos alunos.

Todos os cursos do Polo Caieiras do projeto Guri (Cordas Friccionadas [Violino, Viola, Violoncelo e Contrabaixo], Flauta Doce, Iniciação Musical para Crianças, além do Curso Modular Orquestra de Cordas Comunitária) podem ser realizados remotamente.

Ainda não há previsão para o retorno das aulas presencialmente, porém, quando for possível voltar, isso ocorrerá de maneira gradual e com toda a cautela necessária.

Fonte: PMC