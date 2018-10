Projeto FotoArte leva oficinas de fotografia para alunos e professores da região

Em Caieiras, o projeto foi exibido no Centro Cultural, nos dias 16 e 17. Já em Franco da Rocha, o PhotoTruck atendeu alunos e professores da Escola Estadual Professor José Parada, em 18 e 19 de outubro.

Durante a oficina ocorreu a Câmera-Escura, um ambiente instalado no caminhão, que simula o interior de uma câmera fotográfica gigante, onde os participantes entravam e conheciam de perto como a imagem é formada dentro de uma câmera fotográfica.

Depois, as pessoas presentes assistiram a um vídeo e um bate-papo com os educadores do PhotoTruck, os alunos receberam smartphones para produzirem uma foto e tinham que escrever uma legenda sobre o significado da imagem criada. As imagens foram impressas no formato de Polaroid e entregues aos novos fotógrafos.

Os professores também foram capacitados em oficinas com conteúdo exclusivo, incentivando o uso da fotografia como ferramenta de ensino dentro da sala de aula. Ao final das atividades, uma exposição foi construída em formato de lambe-lambe ou varal com todas as imagens criadas. Essa exposição estará aberta para visitação de toda a comunidade, dessa forma, as fotografias terão um impacto ainda maior.

A ideia do projeto, além de capacitar alunos e professores, é fazer com que eles passem a perceber a realidade onde vivem com um olhar crítico, onde a fotografia aparece como uma ferramenta de expressão que é capaz de transmitir mensagens poderosas para o mundo.