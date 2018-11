Projeto de Lei Complementar visa regularização e recursos

Trata-se de uma propositura cedendo Outorga Onerosa do Direito de Construir ao proprietário de imóvel para que edifique acima do limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário.

O Projeto nada mais é que um instrumento jurídico usado para incentivar o desenvolvimento urbano e os recursos obtidos são usados para investimentos na cidade principalmente para regularização fundiária, programas habitacionais de interesse social, ordenamento da expansão urbana, implantação de equipamentos comunitários, criação de espaços públicos, ou proteção de áreas de interesse ambiental e cultural.

Mesmo se tratando de uma iniciativa que busca benefícios, ele quase foi barrado em razão de um pedido de vistas feito pelo vereador Alemão da Barroca em sessão da Câmara Municipal no mês de outubro. Alegando que tomou essa decisão para melhor analisar o projeto, embora tenha acesso as pautas antecipadamente, o parlamentar disse ter feito estudos e encaminhado o projeto à Coordenadoria de Assuntos Legislativos, a fim de que fosse discutido e votado.

O Coeficiente de Aproveitamento Básico é um índice que indica o quanto pode ser construído no lote sem que a edificação implique em uma sobrecarga de infraestrutura para o Poder Público. Caracteristicamente, esse coeficiente é igual a 1, o que significa que o proprietário pode edificar uma área igual à área do lote que possui. Caso o proprietário queira construir uma área maior que a estabelecida pelo coeficiente básico, ele deve dar ao Poder Público uma contrapartida financeira. Mais claramente explicando, ele deve “comprar” do município o direito de construir uma área maior.

O que for arrecado porém, tem sua utilização determinada por lei e não pode ser desviada. O próprio Estatuto da Cidade veta, por exemplo, a utilização desse recurso em implantação de infraestrutura, que seria a demanda mais diretamente ligada ao aumento da densidade.

Vista como benéfica tanto por quem pretende construir, como para municipalidade que vai arrecadar, vale lembrar que a Outorga Onerosa do Direito de Construir está atrelada ao pedido de Alvará de Construção e/ou Execução. Mais detalhes poderão ser consultados tão logo a Lei Complementar seja sancionada.