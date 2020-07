Projeto contribui para a geração de renda durante pandemia

Em parceria com a empresa de gestão corporativa de sustentabilidade ambiental RCRambiental, a associação caieirense participa do CrieAção, projetado para capacitar pessoas de três comunidades da Grande São Paulo – Caieiras, Francisco Morato e Taboão da Serra – para montarem e venderem aparelhos dispensadores de álcool em gel, utilizando materiais de baixo custo ou reciclados e, com isso, gerar renda neste momento difícil.

Tudo começou quando a RCRambiental pensou em desenvolver o produto para uso próprio e de alguns clientes. O comitê de gestão da covid-19 da empresa pediu, então, ao time de operações para produzir um protótipo, que ficou pronto em poucos dias. Viu a oportunidade de aquilo se transformar em trabalho e renda para pessoas que precisam quando participaram de uma campanha para arrecadar recursos para a construção de uma caixa d’água na comunidade de Olaria, em Caieiras (SP).

“Cerca de 200 famílias da região precisavam de uma caixa d’água comunitária para ter condições mínimas de higiene, pensei que aquele dispensador poderia ser uma excelente solução para ampliar suas oportunidades de gerar renda e enfrentar os desafios da pandemia”, conta Eduardo Gomes, CEO da RCRambiental.

Foi então que entrou em cena Denis Fumagali, engenheiro de segurança do trabalho, agente de saúde e idealizador do projeto #ReciclaCaieiras, que desde 2018 vem buscando melhorar as condições sanitárias do município com um trabalho voluntário.

Fumagali conseguiu arrecadar doações para compra de materiais e engajou os líderes locais da comunidade de Olaria (de Caieiras) e de Francisco Morato, município vizinho que enfrenta condições ambientais e sociais parecidas.

O time da RCR foi responsável pelo projeto técnico completo, incluindo orçamento detalhado dos custos e sugestões de precificação, e o treinamento para as pessoas interessadas. Com isso, foi feita a primeira capacitação presencial em 11 de maio.

Com informações do jornal ValorInveste.