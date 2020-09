Projeto: Caieiras também deve ganhar nova estação

De acordo com o prefeito Gersinho Romero, existe um projeto pronto junto a CPTM para a construção de uma nova estação no município.

“A prioridade era Francisco Morato em razão das condições da antiga estação. Agora que finalizaram lá, vamos entrar com contato com a CPTM e saber da programação para construção da estação de Caieiras. Já adianto que antiga estação será explorada pela área de turismo, com a instalação de um museu”, detalhou.