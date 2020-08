Projeto amplia licenças maternidade e paternidade

De acordo com a autora, que pede urgência nessa propositura, as empresas que adotarem o aumento da licença seriam dispensadas do recolhimento das contribuições para a seguridade social incidentes na folha de pagamento. Segundo ela, a extensão pode chegar a 180 dias para as mães e 85 dias para os pais.

“Estamos diante de um vírus novo e nem sequer as mães podem transferir anticorpos através do aleitamento, pois nem elas possuem tais anticorpos. Nós sabemos que os bebês têm baixa imunidade, até porque seu sistema imunológico ainda está em formação. O principal objetivo com a proposta é fazer com que os pais fiquem um tempo maior em isolamento social para proteger seus filhos recém-nascidos” afirmou a senadora.

Fonte: Agência Senado