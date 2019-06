Programa Novotec Expresso oferece mais de 6 mil vagas

Em meio as vagas e cursos oferecidos estão oportunidades nas cidades de Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar, Mairiporã e São Paulo (Capital). Confira:

São Paulo

• Vídeo Maker / Youtuber

• Gestão de Pequenos Negócios

• Desenvolvimento de Jogos Digitais

• Criação de Sites e Plataformas Digitais

• Excel Aplicado à Área Administrativa

• Técnicas de Vendas

• Programação Básica para Android

• Práticas de Gestão de Pessoas

• Montagem e Manutenção de Computadores

• Auxiliar de Logística

• Horticultor Orgânico

• Auxiliar em organização de dados

• Ajudante de Atividades de Laboratório Químico

Cajamar

• Excel Aplicado à Área Administrativa

Francisco Morato

• Técnicas de Vendas

Franco Da Rocha

• Gestão de Pequenos Negócios

• Criação de Sites e Plataformas Digitais

• Excel Aplicado à Área Administrativa

• Programação Básica para Android

Mairiporã

• Práticas de Gestão de Pessoas

As inscrições começam nesta segunda-feira, 3, e se encerram no dia 16, através do site http://www.novotec.sp.gov.br. O início das aulas é dia 01 de agosto. Podem participar alunos do Ensino Médio da Rede Estadual. O critério de seleção priorizará a igualdade de gênero nas turmas e estudantes matriculados em escolas que ficam a menos de 2km do local do curso, além da vulnerabilidade social.

No Novotec, os cursos são oferecidos de acordo com a alta demanda dos jovens por profissionalização mais rápida e do mercado de trabalho por mão de obra qualificada para as necessidades atuais. O Novotec Expresso terá 200 horas/aula em escolas estaduais, Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) de 125 municípios paulistas.

Após este período, serão oferecidas 3 mil vagas na modalidade de Ensino à Distância – EAD, do programa conhecida como Novotec Virtual. As vagas do Novotec Virtual são para os cursos de Assistente de Planejamento e Assistente de Desenvolvimento de Sistemas, com 400 horas utilizando a estrutura de ensino à distância da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), com conteúdo do Centro Paula Souza (CPS). As inscrições começarão no dia 24 de junho e se encerram no dia 07 de julho, através do site http://www.novotec.sp.gov.br. O início das aulas da modalidade virtual é dia 05 de agosto.